Киев, 28 декабря, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая опубликовала в социальных сетях фотографию с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, обратив внимание на лежащую на столе ручку. Снимок она разметила в Telegram-канале.

Кадр из соцсети

«Цена его ручки Montblanc не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат», ― написала парламентарий.

Она также опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит чуть менее 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор украинского Центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что киевская армия так и не имеет должного оснащения, одна из главных причин этого — коррупция во всех сферах.

Она подчеркнула, что Украина испытывает проблемы с удовлетворением своих военных потребностей. Киев десятилетиями то и дело сталкивался с коррупцией в оборонной сфере и слабой промышленной базой. Глава центра добавила, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить свою армию, а искоренить коррупцию — для Киева цель недостижимая.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.