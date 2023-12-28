Турция, 28 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В дорожной аварии в городе Сакарья в Турции погибли 11 человек, ещё 57 человек получили травмы, передал 28 декабря телеканал TRT.

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В ДТП попали семь транспортных средств, включая три автобуса и грузовик. Комментируя случившееся, Яшар Карадениз, губернатор Сакарьи, сообщил, что скорая помощь продолжают доставлять пострадавших в медучреждения. Задействованы десять больниц в Сакарье и соседних регионах.

«В аварии погибли 11 наших граждан, 57 пострадали. Семь человек из числа пострадавших находятся в тяжёлом или средней тяжести состоянии, остальные получили лёгкие травмы», — сообщил Карадениз.

По данным Карадениза, все участники дорожной аварии — граждане Турции. Он добавил, что машины столкнулись из-за плотного тумана на дороге. Часть пострадавших — это те, кто вышел из автомобилей и автобусов после столкновения и оказался сбит машинами.

Ранее о десяти погибших и более 50 пострадавших в ДТП в Турции сообщил телеканал TRT Haber. Оно произошло на трассе «Мармара Северная». Автомобили двигались в сторону Стамбула.