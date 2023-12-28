Якутск, 28 декабря, 2023, 08:59 — ИА Регнум. На борту самолёта Ан-24, севшего 28 декабря на косу замёрзшей реки Колыма в Якутии, находились 34 человека, сообщили в Росавиации.

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«На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа», — сообщили в ведомстве, уточнив, что посадка произошла в 3:45 мск в районе аэропорта Зырянка.

Самолёт принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии». В 4:30 мск пассажиров доставили в здание аэропорта. Посадка Ан-24 на замёрзшую реку классифицирована как серьёзный авиационный инцидент, отметили в ведомстве.

Повреждений самолёт не получил.

Аэропорт работает в штатном режиме. Он находится в посёлке городского типа Зырянка — административном центре Верхнеколымского улуса, расположенного на левом берегу Колымы.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России начал проверку после получения информации об инциденте с нештатной посадкой пассажирского самолёта на Колыме.

Ан-24 следовал из Якутска и должен был после посадки в Зырянке направиться в Среднеколымск, а затем обратно в Якутск. Ан-24 при заходе на посадку уклонился вправо от взлётно-посадочной полосы и сел на песчаную косу Колыма.