Москва, 28 декабря, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Украинские и российские военные вместе исполнили песню «Катюша» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

РИА «Новости»

Российские бойцы находились в лесу неподалеку от позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они окликнули украинских военных, после чего хором начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой».

Украинские военные подхватили песню.

«Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой», ― продолжили бойцы ВСУ.

На каком направлении в зоне СВО это произошло, эксперт не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 25 декабря организовали трансляцию фронтовых песен для поднятия боевого духа бойцов и деморализации противника. Об этом в репортаже с окраин освобождённой Марьинки сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, звучали песни «Землянка», «Синий платочек», Гимн России. Украинские пленные подтвердили, что звук легко долетает до украинских окопов.

25 декабря российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области. После того как российские десантники и морские пехотинцы разгромили ВСУ в стрелковом бою, на поле боя осталось много убитых и раненых. Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Российские военные эвакуировали раненую и оказали ей медицинскую помощь.

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские военные не оставляют раненых на поле боя, как это делает противник. Он подчеркнул, что российская сторона не может так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых на произвол судьбы, бросают и не считают за своих людей.

Актёру Михаилу Мамаеву, вернувшемуся из зоны проведения спецоперации, не разрешили спеть «Катюшу» в программе Андрея Малахова, несмотря на то что он предложил всем участникам телепередачи исполнить патриотическую песню. Руководство программы посчитало песню «пафосной».