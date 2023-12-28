Якутск, 28 декабря, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Ан-24 28 декабря в Якутии сел за пределами взлётно-посадочной полосы. В связи с этим СК России начал проверку, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

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«Предварительно установлено, что утром 28 декабря 2023 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск, при заходе на посадку уклонился вправо от взлётно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма», — сообщили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. В ходе проверки сотрудники СК РФ установят причины и все обстоятельства ЧП. Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря самолёт Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора во время посадки.

На борту находились два медицинских работника и четыре члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.