Вашингтон, 28 декабря, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» отметился двумя заброшенными шайбами, что позволило ему стать вторым в истории НХЛ по голам среди россиян.

(сс) Michael Miller Евгений Малкин

В матче, проходившем 28 декабря и завершившемся крупной победой команды Малкина со счётом 7:0, нападающий забросил 483-ю и 484-ю шайбы в карьере. Таким образом, форвард «Питтсбурга» обошёл Сергея Фёдорова (483 гола в 1248 матчах) и занял второе место в рейтинге лучших российских снайперов в истории НХЛ. Первую позицию в списке с 828 заброшенными шайбами уверенно удерживает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 2023/24 Евгений Малкин принял участие в 33 матчах, в которых набрал 29 (13+16) очков по системе «гол+пас». На данный момент «Питтсбург Пингвинз» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым в истории российским хоккеистом, набравшим 1500 результативных очков. Для этого спортсмену понадобилось сыграть в 1370 матчах. Ближайший преследователь Овечкина, Евгений Малкин, имеет на своём счету 1250 результативных действий.