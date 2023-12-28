Красный Лиман, ДНР, 28 декабря, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли удары по опорному пункту, пехоте и бронетехнике ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ, выполняющие задачи в интересах группировки войск «Центр», нанесли огневое поражение по опорному пункту, скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что цели были поражены в результате ударов 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами, а сам полёт штурмовых бомбардировщиков проходил на предельно малых высотах.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие за сутки отразили на краснолиманском направлении две атаки ВСУ, а также нанесли удары по позициям противника в районе Серебрянского лесничества. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 190 человек личного состава, а также один танк, две боевые бронированные машины пехоты и гаубицу Д-30.