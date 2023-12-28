Над Крымом силы ПВО сбили два украинских беспилотника — 673-й день СВО
Минобороны: над Крымом силы ПВО сбили два украинских беспилотника — 673-й день СВО
Наступивший 673-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Крыма украинскими беспилотниками самолётного типа. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили над полуостровом два вражеских БПЛА, информирует 28 декабря Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беспилотники
Информацию о дроне, сбитом в небе над морем в Севастополе, обнародовал в своём Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
Тем временем на правом берегу Днепра российские военнослужащие при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и один танк Вооружённых сил Украины (ВСУ). Наведение и уничтожение техники противника производились при помощи тепловизионных систем в ночное время.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.