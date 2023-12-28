Варшава, 28 декабря, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Граждане Украины массово выстраиваются в очереди за документами в Варшаве, сообщил главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Он прикрепил к публикации фотографии и видеозапись происходящего в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса». Бородовой задался вопросом, не является это паникой на фоне рассмотрения на Украине нового законопроекта о мобилизации.

В комментариях к публикации пользователи выразили мнение, что граждане Украины, которые проживают за рубежом якобы решили оформить новые паспорта, поскольку в случае одобрения инициативы Верховной радой уклонисты не смогут обновлять документы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в Раду внесли законопроект о мобилизации. После этого украинский депутат Евгений Шевченко заявил, что эта инициатива загоняет мужское население Украины в угол и грозит обратным эффектом.

Парламентарий выразил мнение, что авторы законопроекта стремятся отомстить всем тем, кто не хочет участвовать в вооружённом конфликте. Шевченко также добавил, что этот документ нарушает права и свободы граждан Украины.

В свою очередь глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что её политическая сила не поддержит проект закона о мобилизации в представленной редакции. Она назвала текущую версию документа неконституционной.