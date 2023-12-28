Москва, 28 декабря, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Росси призвала власти российских регионов заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом в среду, 27 декабря, ФАС сообщила на своём официальном сайте.

Иван Шилов ИА Регнум Золотые яйца

«Представители региональных управлений службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные соглашение уже заключили в Московской, Липецкой, Кировской, Иркутской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Новосибирской, Томской и Тюменской областях.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря в пресс-службе ФАС сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении российских производителей яиц. Так, признаки нарушений закона о защите конкуренции сотрудник антимонопольной службы выявили в действиях компаний в Кемеровской, Ивановской и Вороженской областях и в Донецкой Народной Республике. Согласно данным Росстата, обновлённым 9 декабря, цены на куриные яйца в разных регионах России повысились на 10-30%. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. Такой резкий рост цен вызвал озабоченность Генпрокуратуры и ФАС.