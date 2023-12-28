Киев, 28 декабря, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Британскую наёмницу Вооружённых сил Украины Кэтрин Мельничук обнаружили мёртвой в собственной постели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской волонтёрской организации Project Konstantin в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — признанной в России экстремистской организации).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно сведениям организации, девушку обнаружили мёртвой утром 24 декабря, её смерть «не рассматривается как подозрительная». В Project Konstantin также заверили, что предпримут всё возможное для организации приезда на Украину родных Мельничук.

Также кончину британки подтвердила медицинский сотрудник из Болтона Венди Уоррингтон, занимавшаяся на Украине волонтёрской деятельностью в 2022 году и дружившая с Кэтрин. Последние полтора года британская наёмница работала на Украине военным медиком и инструктором.

Как передавало ИА Регнум, ранее сербская газета «Политика» сообщила, что иностранные наёмники стали покидать Украину в том числе из-за того, что перестали получать вознаграждение от властей страны в связи с сокращением финансирования со стороны США. Журналисты отметили, что перед Рождеством Украину уже покинули наёмники из Канады, Франции, Австралии и Нидерландов.