Москва, 28 декабря, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову, которую ранее обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом журналистам сообщил источник.

Facebook.com Анастасия Брюханова

С 2016 года по 2021 год она являлась членом муниципального совета района Щукино (Северо-Западный административный округ Москвы).

«В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск», — сказал представитель правоохранительных органов, которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении Брюхановой за фейки в адрес ВС РФ. Она разместила в Сети видеоролик, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии в зоне специальной военной операции.

В июне Брюханову объявили в федеральный розыск. Брюханова известна своим сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Ильей Варламовым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В настоящее время она находится на территории Германии.