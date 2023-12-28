Москва, 28 декабря, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в принтер, штампующий различные антироссийские решения, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в «бешеный принтер», штампующий решения по политически заряжённым жалобам против России», — считает дипломат.

По мнению Вершинина, Совет Европы себя полностью дискредитировал и продолжает деградировать, в то время как страны Запада используют организацию как инструмент в гибридной войне против Российской Федерации.

Напомним, что Россия окончательно перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ с 16 сентября 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в кулуарах совещания глав Верховных судов стран — членов ШОС 11 марта заявил, что выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ никак не повлиял на ситуацию с правосудием в стране. При этом подчеркнул, что Россия не отказалась от общепризнанных принципов и норм международного права.