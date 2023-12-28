Вашингтон, 28 декабря, 2023, 03:57 — ИА Регнум. 60-летняя жительница американского штата Луизиана Ким Деникола забыла последние 40 лет жизни после приступа головной боли, сообщила газета The New York Post.

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Это произошло ещё в 2018 году, когда ей было 56 лет. Деникола пришла на занятие группы по изучению Библии, где у неё внезапно началась сильная мигрень и ухудшилась четкость зрения, после чего она упала в обморок.

Очнувшись в больнице, женщина в разговоре с медсестрой заявила, что сейчас 1980 год. Деникола считала, что она подросток. Её самым свежим воспоминанием стал последний день в старшей школе, когда она ехала на автомобиле после сдачи экзамена.

Женщина испытала шок, узнав свой реальный возраст. Деникола ещё сильнее расстроилась, когда ей сообщили, что родители уже умерли. При этом у пациентки были муж, дети и внуки.

Женщине диагностировали транзиторную глобальную амнезию, причину которой установить не удалось. Несмотря на надежды медиков, спустя пять лет память к Дениколе так и не вернулась.

Жительница Луизианы пытается вернуться к прежней жизни, читая свой дневник, но ей кажется, что записи на этих страницах оставил незнакомый ей человек. Врачи считают, что шансов на возвращение воспоминаний через столь продолжительное время не осталось.

При этом сама женщина не отчаивается и стремится адаптироваться к тому, что с ней произошло.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2016 года телеканал BBC информировал, что житель Канады Эдгар Латулип, потерявший память в 1986 году, вспомнил о том, кто он. Мужчина родился в 1965 году и в 21 год пропал без вести в провинции Онтарио.

Оказалось, что по дороге к Ниагарскому водопаду Латулип получил травму головы и забыл, как его зовут и где он живёт. Мужчина также страдал умственными отклонениями.

30 лет он прожил в Сент-Кэтринсе, который находится в полутора часах езды от города, где он родился.