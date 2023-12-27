Москва, 28 декабря, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Шпажист Сергей Бида, которого ранее МВД России объявило в розыск, отправился в Соединённые Штаты, чтобы пройти операцию. Об этом журналистам сообщил его дед, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.

Максим Богодвид/РИА Новости Сергей Бида

«В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию», — сказал родственник спортсмена, слова которого приводит RT.

По словам Гришина, его внук очень патриотично настроенный человек, который бы не решился какие-либо шаги просто так. Двукратный олимпийский призер утверждает, что Бида перед отъездом в США предоставил все справки в Росгвардию, действующим офицером которой он является.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск Сергея Бида и его супругу, шпажистку Виолетту Бида. Ведомство инкриминирует спортсменам статью 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»), по которой им грозит до десяти лет лишения свободы.

Сергей Бида перед переездом в США имел звание прапорщика Росгвардии, а его жена являлась военнослужащим Минобороны РФ. Проживая в Соединённых Штатах, шпажисты поучаствовали в американском чемпионате без согласия российской стороны.