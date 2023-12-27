Киев, 28 декабря, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013–2014 годах находился в посольстве Соединённых Штатов Америки в Киеве, заявил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко на неформально заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 27 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Майдан

«Уверен, что госпереворот на Украине, осуществлённый в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных технологий при непосредственном руководстве западных стран», — приводит «РИА Новости» слова Захарченко.

Экс-глава МВД утверждает, что роль кураторов исполняли США, Великобритания, Польша и Германия, а также страны Прибалтики и Грузия. По мнению Захарченко, главной целью Запада было создать напряжённость в отношениях между Украиной и Российской Федерацией.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада намерены организовать в Сербии революцию, чтобы установить в стране «вассальный режим». Он напомнил, что после победы сербского президента на выборах в стране были организованы массовые демонстрации, преимущественно в университетах и у мэрии в Белграде.