Москва, 28 декабря, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России выдвинуло инициативу снизить до 13 лет возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в рамках профилактических медицинских осмотров. Соответствующий проект приказа появился на портале нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медицинский кабинет

В настоящее время такие медицинские процедуры проводятся с 14 лет. В пояснительной записке к документу говорится, что изменение продиктовано необходимостью как можно раньше выявлять заболевания репродуктивного здоровья у подростков.

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова рассказала журналистам о том, что эта инициатива принципиально важна для здоровья несовершеннолетних.

«Этот год очень много значит, так как в подростковом возрасте происходит половое созревание. В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так. Кроме того, средний возраст первой менструации во всем мире — от 11,8 до 12,4 года, поэтому к 13 годам у большинства девочек уже есть менструации. Если их нет, то это уже проблема, в которой поможет разобраться только врач», — сказала специалист, слова которой приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря на официальном интернет-портале правовых актов опубликовали новый закон, позволяющий врачам скорой помощи производить медицинское вмешательство без получения информированного добровольного согласия (ИДС) от пациента в случаях, когда существует угроза его жизни. Подпись под документом поставил президент России Владимир Путин.

Государственная дума приняла этот законопроект во втором и третьем чтении 15 декабря. Указанная мера позволит ускорить получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи, а также обеспечит правовую защищенность сотрудников скорой помощи.