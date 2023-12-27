Париж, 28 декабря, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Бывший председатель Европейской комиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет. Об этом в среду, 27 декабря. Сообщило агентство Agence France-Presse на своей странице в социальной сети X.

Жак Люсьен Жан Делор

«Бывший председатель Европейской комиссии, отец евро и французский политический деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что французский политик скончался во сне у себя дома в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выражая соболезнования в связи со смертью Делора, назвал его «неисчерпаемым архитектором Европы» и борцом за человеческую справедливость.

Жак Делор занимал должность председателя Еврокомиссии в период с 1985 по 1995 годы. Под его руководством была разработана программа, позволившая Европейскому союзу приступить к созданию единого внутреннего рынка. Также во время председательства Делора была введена единая европейская валюта. Кроме того, политик выступал за развитие экономических и политических связей с Россией, в 1994 году между Россией и Евросоюзом было заключено Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве.

Как предавало ИА Регнум, в среду, 27 декабря, на 95-м году жизни скончался австрийский оружейник, инженер и создатель компании по производству огнестрельного оружия под брендом Glock Гастон Глок. В компании отметили, что Глок на протяжении всей своей жизни определял направление развития Glock Group.