Вашингтон, 28 декабря, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Австрийский оружейник, конструктор и создатель компании по производству огнестрельного оружия под брендом Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Об этом 27 декабря сообщили на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Наш основатель Гастон Глок не только произвёл революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии», — говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что австрийский инженер на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и задавал тенденции, необходимые для соответствия современным требованиям оружейной индустрии.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря в американском штате Массачусетс в возрасте 99 лет скончался доктор философии, экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Мертон Солоу, ранее бывший экономическим советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона. Нобелевскую премию Солоу получил за фундаментальные исследования в области теории экономического роста.