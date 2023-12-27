Москва, 27 декабря, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Официальный сайт певца Филиппа Киркорова подвергся блокировке, следует из данных сервиса Wayback Machine.

Скриншот Kirkorov.ru

По информации этого интернет-ресурса, сайт артиста перестал работать 26 декабря в 21:20 по московскому времени. При попытке зайти на официальную страницу Киркорова в Сети появляется сообщение об ошибке 4030 с просьбой попробовать повторить вход позднее.

Указанная ошибка свидетельствует о том, что хостинг-провайдер заблокировал сайт. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, с которой пообщались журналисты, утверждает, что ей неизвестны причины блокировки.

Сам артист пока не комментировал ситуацию с отсутствием доступа к его сайту.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Филипп Киркоров побывал на скандальной «голой» вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Событие получило широкий общественный резонанс. Киркоров принес извинения в том, что участвовал в мероприятии.

Кроме того, артист попытался оправдаться за свой поступок перед пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, с которым побеседовал на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». При этом появилась информация о том, что Киркорову объявили бойкот на российском телевидении и телеканалы решили убрать из новогодних эфиров эпизоды с его участием.

В таком же положении оказались Анастасия Ивлеева и певица Лолита Милявская, которые также публично извинились за присутствие на «голой» вечеринке.