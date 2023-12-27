Москва, 27 декабря, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Телефонные мошенники часто используют фразы, по которым можно распознать таких аферистов, чтобы дальше не продолжать разговор с ними, сообщил Банк России в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, злоумышленники нередко предлагают оформить заявку на кредит. В Центробанке предупреждают, что абоненту следует прервать беседу, иначе сказанное им дальше даст возможность аферисту оформить подобный заём и похитить денежные средства жертвы.

Кроме того, в ЦБ рекомендовали не разговаривать с теми, кто представляется как сотрудник Банка России, поскольку реальные представители регулятора не обзванивают граждан и не пишут им для совершения банковских операций.

Помимо этого, аферисты часто предлагают перевести деньги жертвы на специальный, безопасный или защащённый счет якобы для сохранности сбережений. В Центробанке подчеркнули, что подобных счетов не существует.

Кроме того, от мошенников можно часто услышать о якобы проводимых следственных действиях для задержания злоумышленников или о том, что будто бы зафиксирована подозрительная операция и кто-то пытается похитить денежные средства абонента. В Центробанке напомнили, что правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не запрашивают финансовые данные, а также не предлагают поучаствовать в поимке преступников.

Кроме того, ЦБ указали на то, что банки самостоятельно могут приостанавливать мошеннические операции, и помощь клиента для этого им не требуется. Регулятор также отмечает, что аферисты могут звонить своим жертвам, пытаясь убедить в том, что срок действия их сим-карты якобы истекает.

Помимо этого, они могут представиться специалистом финансовой безопасности или попросить абонента назвать им код, который пришел вместе с СМС-сообщением. Иногда мошенники интересуются данными банковской карты своих жертв.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алфёров рассказал, что о случае, который произошёл в ноябре, когда мошенник пытался дозвониться абоненту «Билайн» 2994 раза в течение десяти минут, однако у него ничего не получилось. Специалист отметил, что обычно при такой атаке ведётся автоматический дозвон до абонента и происходит постоянная смена подставных номеров.

26 декабря стало известно, что перед новогодними праздниками аферисты всё чаще используют схему со взломом аккаунтов пользователей мессенджеров, чтобы просить у знакомых жертв денежные средства. Преступники в таких случаях рассчитывают на невнимательность граждан, занятых подготовкой к Новому году.