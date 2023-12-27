Киев, 27 декабря, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Первые истребители F-16, обещанные Украине западными союзниками, уже, вероятно, находятся на территории страны, сообщило в среду, 27 декабря, издание Newsweek со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине… Американский источник сказал… что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — говорится в материале.

Позднее авторы материала уточнили, что первая партия этих истребителей поступит на Украину в течение нескольких дней.

В конце прошлой недели премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским проинформировал своего собеседника о принятом правительством решении о подготовке первых 18 истребителей F-16 для отправки на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, которые Запад пообещал предоставить Украине, не смогут изменить ход конфликта. Глава государства отметил, что ситуация с этими самолётами будет схожа с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном и кассетных боеприпасов. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что F-16 станут законной целью для Вооружённых сил России, что в целом касается любых военных грузов, поставляемых на Украину.