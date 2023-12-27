* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 декабря, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу координатора движения «Весна» (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ, включено Министерством юстиций в список иностранных агентов) Богдана Литвина (физическое лицо, признанное в России иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов).

Кадр из видео Богдан Литвин (физическое лицо, признанное в России иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов)

«Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест в отношении Литвина Богдана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции 27 декабря.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок содержания под стражей для Литвина начнётся с момента его экстрадиции и задержания на территории России.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 26 декабря, Басманный суд Москвы в ходе заседания принял решение о заочном аресте экс-директора русской службы «Радио Свобода» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) Марии Гессен. Журналистку обвинили в распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах России по мотивам политической ненависти. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.