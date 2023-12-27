Грозный, 27 декабря, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Все участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, если они действительно хотят заслужить прощение общества, могут приехать в Российский университет спецназа в Гудермес, чтобы помочь в решении хозяйственных вопросов, заявил 27 декабря в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ministry of Culture Russia/Global Look Press Глава Чечни Рамзан Кадыров

«После волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов артисты и блогеры — участники позорной вечеринки — вдруг опомнились и записали извинения», — написал он.

Кадыров предложил артистам доказать искренность извинений делом. Он сообщил, что для организации тренировок будущих участников специальной военной операции нужна помощь в столовой, медпункте и прачечной. Глава Чечни подчеркнул, что в работе там нет ничего зазорного, кроме того, таким образом можно будет ощутить сопричастность к СВО и её героям.

«Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, после скандала, разгоревшегося из-за «голой» вечеринки, многие её участники стали публично извиняться. Певец Филипп Киркоров заявил, что ушёл через пять минут, когда увидел, что там за мероприятие. Кроме того, с извинениями выступили его коллеги по цеху Лолита Милявская и Дима Билан, а также журналистка Ксения Собчак.

27 декабря стало известно, что Киркорова уберут из новогодних передач. Сцены, в которых он участвует, решили переснять с другими артистами. Это коснётся Милявской и Ивлеевой.

Федеральная налоговая служба организовала выездную проверку в отношении Ивлеевой. Служба проверит её деятельность в период с 2020 по 2023 год. В клубе «Мутабор», где была скандальная вечеринка, начали проверки Роспотребнадзор и Департамент торговли и услуг Москвы. Клуб опечатали.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин в беседе с ИА Регнум отметил большой резонанс скандала вокруг Ивлеевой. Он не исключил, что ряд судебных исков против неё могут удовлетворить.