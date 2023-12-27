Москва, 27 декабря, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Московский ночной клуб «Мутабор», в котором состоялась скандальная «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, опечатали. Об этом 27 декабря сообщил источник «Известий».

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе проверки надзорные органы выяснили, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии и были нарушены некоторые санитарные нормы, поэтому клуб временно закрыли.

«Бэкстейдж, цветочки и на выход»

Кадры «голой» вечеринки, хотя и проходившей в закрытом формате, всё же попали в СМИ. Возмущённая общественность незамедлительно начала критиковать собравшихся за «пир во время чумы». Гостями Ивлеевой были звёзды шоу-бизнеса, одетые, согласно озвученному дресс-коду, в «костюме Адама». 21 декабря общественники обратились в полицию с просьбой о проверке вечеринки на пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в РФ).

Первым, кто начал оправдываться за участие в громком скандале, оказался певец Филипп Киркоров. Во время визита на премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря он обсудил факт своего присутствия на «голой» вечеринке с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым. По словам поп-короля, он обещал Ивлеевой поучаствовать в мероприятии, так как она снималась в его клипе, но, когда понял, в чём именно ему предстоит участвовать, резко передумал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки, и на выход», — заявил исполнитель.

Вслед за Киркоровым публично извинились за визит в «Мутабор» Дима Билан и Лолита. Билан отметил, что посещение светских мероприятий — часть его работы, и что его визит в клуб был «джентельменским».

Резонанс, проверки и исход

После общественного резонанса Ивлеева извинилась за вечеринку и заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее. По её словам, средства, вырученные с продажи билетов, она лично направит в благотворительные организации.

Несмотря на это, Роскомнадзор, после изучения материалов с вечеринки, обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды. В числе прочего, одного из участников, рэпера Vacio (Николая Васильева) арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам вследствие нарушения достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей.

Громкое событие прокомментировал в том числе отец Ивлеевой. По словам мужчины, раз его дочь поступила именно так, значит, именно так было необходимо. При этом он указал, что блогер не уезжает из России и ведёт дела и бизнес в стране. Мужчина признал, что давно не общался с дочерью, так как она, по его словам, от него отказалась, но он всегда будет её поддерживать.

Ивлееву также заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму ₽137 млн, а непосредственно в «Мутабор» пришли с проверкой Роспотребнадзор и Департамент торговли и услуг Москвы.

Что было дальше

Общественный резонанс и давление могут обернуться для Ивлеевой серьёзными юридическими последствиями, в том числе и удовлетворением взыскания в 1 млрд рублей. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. По его мнению, сейчас ещё нет достаточных оснований для того, чтобы подвергнуть её реальному наказанию, но каким будет развитие, предугадать проблематично.

«Есть много юридических вопросов, не позволяющих однозначно удовлетворить ни один иск. Но с учётом общественного резонанса, давления и внимания допускаю, что возможны различные варианты развития событий. Могут удовлетворить некоторые иски», — поделился Кочерин.

Он отметил, что наиболее вероятно развитие дела о миллиардной компенсации за моральный ущерб. Хотя, по оценке юриста, иск вызывает множество вопросов.