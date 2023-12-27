Москва, 27 декабря, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Советский и российский писатель, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств России Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, сообщили 27 декабря в Союзе кинематографистов России.

Ltd Foma/Global Look Press Юрий Арабов

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — сообщили в организации ТАСС.

Юрий Арабов родился 25 октября 1954 в Москве. После школы он поступил во ВГИК, который окончил в 1980 году. Первая его работа в кинематографе — сценарий для фильма «Одинокий голос человека». Он написал сценарии к трём десяткам кинокартин, в том числе к фильмам «Круг второй», «Молох», «Монах и бес» и сериалу «Доктор Живаго».

Кроме того, вышли 11 книг Юрия Арабова, в том числе шесть сборников стихов и три романа. В 2019 году его наградили Орденом Дружбы. Звание заслуженного деятеля искусств он получил в 1999 году. Он также был лауреатом семи различных премий.