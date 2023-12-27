Москва, 27 декабря, 2023, 20:13 — ИА Регнум. С 22 декабря по 7 января в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве проходят показы ледового представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Николя Гоголя.

ПАО «НК «Роснефть» Показы ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» пройдут до 7 января

Новое мультимедийное шоу на льду передает атмосферу фантастических произведений Николая Гоголя и рождественских гуляний времён Екатерины II. История любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане рассказана с помощью танцев, песен и акробатических номеров.

ПАО «НК «Роснефть» Показы ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» пройдут до 7 января

В шоу принимают участие звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, среди которых — автор идеи, режиссёр и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.

ПАО «НК «Роснефть» Показы ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» пройдут до 7 января

Спектакль проходит при поддержке «Роснефти». Компания выступала партнером и поддерживала и другие проекты, которые определяют культурный облик России. Среди таких проектов — поддержка Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, хора Сретенского монастыря, проекта «Белый пароход» и многое другое.