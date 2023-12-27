Санкт-Петербург, 27 декабря, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В Главном музейном комплексе Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылись три зала, где представлена обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая». Выставка посвящена периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков.

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Экспозиция открыта при поддержке «Роснефти». Ранее компания участвовала в организации выставки «Линия Рафаэля», посвященной Рафаэлю Санти, а также выставок «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания».

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Эпоха Цин (1644–1911 гг.) — это время правления последней императорской династии и трансформации традиционной китайской культуры. Художники этой эпохи достигли наиболее высокого уровня мастерства в резьбе по слоновой кости, дереву, бамбуку, нефриту, лаку, литье из бронзы и работе с перегородчатой эмалью, а также в производстве фарфора и традиционной живописи.

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Одно из главных украшений обновлённой экспозиции в Государственном Эрмитаже — лакированный деревянный экран, инкрустированный камнем. На одной стороне экрана изображены «три друга зимы» (сосна, бамбук и слива), а на другой — стихи императора Цяньлуна, посвящённые ожиданию весны.

Государственный Эрмитаж В Эрмитаже открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

Также в обновленной экспозиции представлена коллекция резного камня, в числе которой нефритовый жезл исполнения желаний. На экспозиции впервые представлена тарелка с фениксами на скале, созданная к празднествам 60-летия императора Канси. Кроме того, в числе особенных предметов обновлённой галереи — большое блюдо с подглазурной кобальтовой росписью высочайшего уровня и вертикальный свиток с изображением трёх даосских бессмертных.