Москва, 27 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций четыре неправительственные организации (НПО) из США, Великобритании и Латвии, в том числе сеть «журналистов-расследователей» Global Investigative Journalism Network, следует из реестра ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press

При этом в список нежелательных НПО попали американская организация «Русская Америка за демократию в России», латвийская «Медиа-фонд «Служба поддержки», на также британская «Настоящая Россия».

НПО включили в список на основании решения Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 5 апреля включил в перечень иностранных неправительственных организаций, чья деятельность является нежелательной в России, немецкую «Солидарность с гражданским движением в России», и украинскую НПО «КрымSOS». Это решение ведомство приняло после обращения Генпрокуратуры. Решение обусловлено тем, что эти НПО вмешивались во внутренние дела России, представляя угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства.