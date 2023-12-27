Москва, 27 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Возмущения новым законопроектом о мобилизации на Украине среди местных властей призваны создать видимость якобы существующего в стране либерализма, а также с целью в последствии принять только часть его положений. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый закон о мобилизации на Украине загоняет в угол украинских мужчин. По его мнению, документ нелогичен и жесток, в нём всё направлено на то, чтобы мстить тем, кто не хочет воевать. Эта месть, заключил политик, нарушает права и свободы украинцев.

Политолог Кот счёл неискренними возмущения украинского депутата. По его мнению, такие заявления призваны отразить якобы услышанное мнение народа, создать образ демократического государства.

«Возмущения, которые появляются, это просто попытка стравить пар, создать видимость якобы существующего на Украине либерализма и демократии. Но на самом деле там диктатура. В мобилизации для действующей власти есть выгода — пока продолжаются бои, они держатся на своих местах», — обратил внимание Кот.

Политолог отметил, что и в более высших властных кругах тоже создают видимость некоторого несогласия с законопроектом. Так главком ВСУ Валерий Залужный ранее отверг необходимость в новой мобилизации 500 тысяч украинцев. Однако политолог уверен, что это не более, чем просто слова. На деле же — всем украинским властям выгоден законопроект о мобилизации и его результаты.

«Залужный как и Зеленский лукавит, что в этом законе нет необходимости. Этот документ нужен всем. По факту он вводит украинцев в крепостное состояние. И Залужному ничто не мешает противостоять этому закону — просто встать и сказать: «Я против, если проголосуете «за» — я подниму бунт». Но он же этого не делает. Потому что на самом деле он не против новых мобилизованных», — считает Кот.

При этом он допустил, что документ могут принять не в полном объёме, а лишь необходимую его часть. По мнению политолога, документ уже произвёл нужный психологический эффект — озвучены все возможные и ранее невозможные меры воздействия на население.

«Он уже выполнил свою определенную функцию — пробил окно Овертона, возможности всего, что там прописано. И это приведёт к тому, что будут увеличиваться толпы бегущих с Украины. И само появление законопроекта повысило планку суммы, при которой пытаются откосить от армии. По итогу страна просто останется без мужчин», — подвёл итог политолог.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается ограничить в правах украинских граждан в случае неявки в военкомат.

27 декабря Юлия Тимошенко заявила, что её партия — «Батькивщина» — отказывается голосовать в Раде за проект закона в представленной редакции.

Кроме того, представляющий фракцию «Европейская солидарность», депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на то, что представленный законопроект принимать не следует. Он призвал изменить положения документа.

Журналисты австралийской газеты Australian Financial Review считают, что планы Киева о новой масштабной волне мобилизации в ряды ВСУ могут стать для страны непосильной задачей. Издание также отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский теряет авторитет.