Москва, 27 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Отсидевший более 10 лет в тюрьме в Соединённых Штатах российский лётчик Константин Ярошенко назвал мифом «американскую мечту». Об этом он рассказал 27 декабря на презентации книги «История ростовского лётчика. Домой сквозь годы» в Общественной палате.

Oprf.ru Российский лётчик Константин Ярошенко

По его словам, круглосуточно находясь с американцами в маленькой камере, он понял их менталитет. Само общество он назвал разрозненным. При переездах между тюрьмой и зданием суда он видел живущих в трейлерах и маленьких фанерных домиках людей, а также грязь на улицах.

«Американская мечта — это миф. Когда сидишь с ними 24/7 в маленьком помещении, понимаешь их менталитет. Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку», — уточнил Ярошенко.

Он считает, что множество американцев, особенно люди из глубинки, живут гораздо хуже, чем россияне. Плохим он назвал и содержание в американских тюрьмах. Так, во время вспышки COVID-19 один из заключённых заразился, но вместо того, чтобы его лечить, тюремный врач во время обхода предписал ему полежать — «и всё пройдёт». Вскоре инфицированный мужчина скончался.

Вместе с этим лётчик Ярошенко обратил внимание и на «промывку мозгов» американцев, преимущественно в отношении России. Он сообщил, что его спрашивали, есть ли у россиян телефоны и видеомагнитофоны.

Ярошенко арестовали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США. Там его осудили на 20 лет тюремного заключения, обвинив в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию страны.

В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на студента Тревора Рида из США, который отбывал в России девятилетний срок, после того, как напал на сотрудника столичной полиции в 2019 году.

29 октября 2019 года в родной Барнаул вернулась отсидевшая в нескольких американских тюрьмах россиянка Мария Бутина. В Вашингтоне в её съёмную квартиру пришли агенты ФБР и обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

С того момента она находилась в различных тюрьмах в нескольких штатах США, испытав на себе всю жестокость и несправедливость американской судебной системы. Там она общалась с десятками женщин, включая гражданок США, которых определили в тюрьму под различными надуманными предлогами. Об этом она написала в книге «Тюремный дневник».