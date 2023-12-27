Москва, 27 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Необходимо создать возможности для стажировок студентов в малых, средних компаниях, в том числе в IT, в креативных индустриях и в туризме. Об этом государства заявил 27 декабря на заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника.

«В рамках «Профессионалитета» учащиеся колледжей могут попробовать себя в реальных проектах на площадках крупнейших предприятий. Такие же возможности для стажировок студентов должны быть также созданы в малых и средних компаниях, в том числе в IT, в креативных индустриях, в туризме», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что считает необходимым возобновить подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, в том числе в инженерно-технических вузах, с привлечением настоящих практиков с производства. По словам президента, бизнес не отказывается от этого предложения, надо только наладить коммуникации.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами.

Как в марте сообщало ИА Регнум, по оценкам экспертов, российской экономике не хватает от 500 тысяч до 1 млн ИТ-специалистов ежегодно. К 2030 году проблему кадрового дефицита в этом сегменте намерены решить с помощью федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

Федеральный проект «Профессионалитет» нацелен на подготовку в системе среднего профессионального образования квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Студенты колледжей смогут проходить обучение в современных, оснащённых мастерских и лабораториях, стажировки, а также получить трудоустройство на ведущих предприятиях регионов.