Москва, 27 декабря, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Лесная отрасль к концу 2023 года находится в сложной ситуации. Старые рынки закрыты, на новых ситуация нестабильна. Разнонаправленные вводные дает российская власть. Вопреки настрою февральских 2023 года поручений президента РФ Владимира Путина на льготы лесной отрасли постановление правительства №578 об аренде за лесные участки увеличило финансовую нагрузку на предприятия минимум в 2 раза. Лесопромышленники предлагают перенести действие постановления на 2 года или отменить его совсем.

Фото из личного архива Андрей Зубов, председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области

На вопросы ИА Регнум ответил Андрей Зубов, председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области.

В чем главная проблема со сбытом продукции лесной отрасли?

Предприятия с трудом выходят на нулевую рентабельность только при условии компенсации транспортных расходов по постановлениям правительства №1215 и №1347. Большинство предприятий, в объемах на которые они рассчитывали, ее не получили — не хватило средств прописанных в бюджете. Это в самый сложный период перехода на новые рынки сбыта, когда логистические затраты очень высоки!

Сейчас затраты на логистику уменьшились, но остаются значительно выше, чем до 2021 года. Мы надеялись, что логистическая составляющая стабилизируется, но за прошедшие три месяца доставка грузов, например, в Китай выросла на 30%.

Мы не можем прогнозировать логистические затраты — они непредсказуемо меняются. Это главная проблема перехода на новые рынки.

В 2021 году работу отрасли дестабилизировали санкции, что возникло сейчас?

Сейчас война в Палестине и атаки на судав Красном море. Логистические компании готовятся увеличить стоимость доставки в Индию, Китай, вокруг Африки, в обход Суэца, на 40%.

Если атаки в Красном море продолжатся, то удорожание может быть на 100 и на 200%. Как это предсказать?

РЖД отодвинула перевозки экспорта лесной продукции в Китай на второй план после угля, происходит скопление железнодорожных маршрутов. Кто отгружал большие объемы по железной дороге, сейчас думает отгружать через порты Северо-Запада, что опять же в связи с ситуацией в Красном море ведет к увеличению стоимости отгрузки.

Не пора пиломатериалы везти в Азию Севморпутем?

Севморпуть — стратегическая задача для государства. Если для России закроют Балтику или осложнят условия прохождения датских проливов, у нас остается только СМП. Пока Северный морской путь дороже, чем РЖД и перевозки через Индийский океан на 40%.

На Севере нет парка свободных контейнеров, их надо везти из Москвы и Санкт-Петербурга, а это порожний пробег, за который надо платить. Если будут контейнеры, не хватает судов. На Севере нет инфраструктуры, которая могла бы обрабатывать контейнеры в нужном объеме.

Вот три задачи, которые надо решить, чтобы наши грузы пошли по СМП — контейнеры, суда, инфраструктура. Государству необходимо принять отдельную программу по развитию этой триады.

Это задача на многие годы. А что можно сделать для Севморпути быстро и эффективно?

Самое простое и быстрое — выделять транспортную субсидию не «в одном котле» на все порты Северо-Запада, а субсидировать перевозки по Севморпути отдельно, долгосрочно, и не ограничивать объемы субсидий бюджетной строкой. Если задача на следующий год достичь перевозок по СМП в 80 млн. тонн, (сейчас 35 млн. тонн), то надо снять бюджетные ограничения с транспортных субсидий по СМП.

Предприниматели увидят ясную перспективу, начнут развивать на Севере собственную контейнерную инфраструктуру. Судоходные компании начнут планировать строительство судов, дело небыстрое. В общем, государству надо максимально раздвинуть бизнесу горизонт планирования по перевозкам на СМП.

Как идет «внедрение» на новые рынки сбыта?

Китайские потребители держат нас «в черном теле». И маржу себе забрать хотят, и внимательно следят чтобы мы остались на плаву. Из-за политической нестабильности в мире сложилась парадоксальная ситуация: и мы не можем долгосрочные контракты подписать, и китайцы не хотят. А экспорт в Китай — 90%, все остальное — 10%.

На ближневосточных рынках главная проблема — получение выручки от реализации продукции. Израильский рынок из-за войны в Газе упал до нуля. Рынок Турции рискованно-непонятный, турецкий менталитет другой. Иранский рынок не совсем подходит для нашей сырьевой базы, там нужны широкие доски, а наш лесфонд не позволяет пилить их в больших объемах.

И в этих условиях аренда лесов подскакивает в два раза. Ваш аргумент почему нельзя этого делать?

Помимо всего прочего, лесопромышленники несут огромные убытки из-за того, что лиственные балансы реализовать некуда. Раньше они шли в Европу, в основном в Финляндию, для ЦБП. В лесосеке Архангельской области минимум 37% лиственных пород, а заготавливать в смешанных лесах приходится все одновременно. Значит затраты те же, а выручка сократилась минимум на 40%. Только в связи с этим, арендную плату надо бы сократить на 40%, и не увеличивать в 2-2,5 раза.

Когда внешние рынки лихорадит, государство должно стать стабилизатором для отраслей оказавшихся в сложном положении. А повышением аренды лесов в два-три раза оно еще более усложняет ситуацию. Конечно, действие постановления надо переносить или отменять — перспективы мировых рынков древесины непредсказуемы или неблагоприятны.