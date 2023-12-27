Путин пообещал помочь с лекарством для 11-летнего участника «Ёлки желаний»
Москва, 27 декабря, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в беседе по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко из Костромы, поучаствовавшим в «Ёлке желаний» и его родителями пообещал рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для лекарства, созданного для лечения мышечной дистрофии. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства исполнил мечту мальчика — посетить музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Никита побывал там с родителями и семьёй. Президент спросил, есть ли какие-то просьбы у них.
«Мне известно о лекарстве Elevidy, которое используется для лечения мышечной дистрофии. В настоящее время рассматривается возможность расширения возрастных рамок для его применения», — рассказала мама Никиты.
Она попросила президента помочь с одобрением этого вопроса. Российский лидер попросил её написать записку про препарат сопровождающим, чтобы они передали ему.
Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Путин приостановил заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы поговорить со школьницей Ксенией Мазневой, мечту которой он обещал исполнить в рамках акции «Ёлка желаний». Она загадала желание попробовать себя в роли ведущей новостей. Девочка рассказала президенту о впечатлениях от посещения Первого канала.
Всего российский президент в этом году на новогодней «Ёлке желаний» выбрал три шара с желаниями детей, которые он исполнит. Акция является ежегодной. В 2022 году Путин также исполнил три желания.