Москва, 27 декабря, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в беседе по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко из Костромы, поучаствовавшим в «Ёлке желаний» и его родителями пообещал рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для лекарства, созданного для лечения мышечной дистрофии. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Никита Мирошниченко

Глава государства исполнил мечту мальчика — посетить музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Никита побывал там с родителями и семьёй. Президент спросил, есть ли какие-то просьбы у них.

«Мне известно о лекарстве Elevidy, которое используется для лечения мышечной дистрофии. В настоящее время рассматривается возможность расширения возрастных рамок для его применения», — рассказала мама Никиты.

Она попросила президента помочь с одобрением этого вопроса. Российский лидер попросил её написать записку про препарат сопровождающим, чтобы они передали ему.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855976" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Путин приостановил заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы поговорить со школьницей Ксенией Мазневой, мечту которой он обещал исполнить в рамках акции «Ёлка желаний». Она загадала желание попробовать себя в роли ведущей новостей. Девочка рассказала президенту о впечатлениях от посещения Первого канала.

Всего российский президент в этом году на новогодней «Ёлке желаний» выбрал три шара с желаниями детей, которые он исполнит. Акция является ежегодной. В 2022 году Путин также исполнил три желания.