Стерлитамак, Башкирия, 27 декабря, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В Стерлитамаке в Башкирии 16-летний подросток смог убежать в наручниках и практически без одежды из квартиры, в которой отчим напал на мать школьника. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

Экс-супруг Виталий силой проник в жилище Анны на Социалистической улице. В тот момент женщины не было дома. Найдя в квартире её сына Богдана, мужчина надел на него наручники и стал дожидаться его мать. Когда женщина вернулась домой, отчим подростка напал на неё. В этот момент школьник смог сбежать из квартиры, чем и спас себе жизнь.

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Полураздетый и в наручниках он добрался к знакомым и вызвал правоохранителей. Но, к моменту их приезда было уже поздно: Виталий убил Анну. Сначала он жестоко избил бывшую жену, затем нанёс несколько ударов ножом в грудь и шею.

Скрыться преступнику не удалось. Его задержали в городе сотрудники ГИБДД, так как поступила оперативная ориентировка. Суд отправил Виталия под арест. Ему вменяют убийство, лишение свободы несовершеннолетнего и незаконное проникновение в чужое жилище.

Преступление Виталия правоохранители сочли умышленным и заранее спланированным. Дело в том, что Анна уже жаловалась в полицию на то, что её преследует бывший муж. Суд запретил ему приближаться к женщине. Однако он не оставил её в покое.

Как сообщало ИА Регнум 23 сентября, петербуржец убил жену на глазах их 17-летней дочери. Преступление произошло в доме на Суздальском проспекте 22 сентября. Сообщила в полицию о трагедии сама девочка. Она рассказала правоохранителям, что отец убивает мать. На место происшествия выехала бригада. Полицейские обнаружили в квартире тело женщины. На нем были множественные ножевые ранения. Правоохранителя задержали мужчину и он сознался в содеянном.