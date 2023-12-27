Москва, 27 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В отношении московского клуба «Мутабор», где 20 декабря состоялась скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, проводятся проверки Роспотребнадзора и Департамента торговли и услуг Москвы, выяснили 27 декабря «Известия».

По данным источника издания, общественники неоднократно жаловались на деятельность клуба.

Согласно открытым данным, 20 декабря Департамент торговли Москвы выносил предостережение клубу «О недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя». В свою очередь, 4 декабря Роспотребнадзор вынес предостережения клубу.

Роскомнадзор также изучил материалы с вечеринок и обнаружил в некоторых фото — и видеозаписях признаки пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). В этой связи в ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие эти материалы, несут административную ответственность.

Помимо этого, 27 декабря источник издания сообщил, что ночной клуб опечатали. Во время проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции в клубе продавали без лицензии. Помимо этого, выявили нарушения санитарных норм.

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Как сообщало ИА Регнум, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 декабря призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ.

Дресс-код вечеринки Ивлеевой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали многие звёзды шоу-бизнеса. Вечеринка вызвала в обществе негативную реакцию. После этого многим из артистов, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и саму Ивлееву пришлось объясняться. Звёзды шоу-бизнеса также столкнулись с последствиями скандальной вечеринки. МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров. Киркорова решили убрать из новогодних шоу на телевидении.

Кроме того, ранее, 27 декабря, стало известно, что Федеральная налоговая служба организовала выездную проверку в отношении блогера Ивлеевой. Проверка коснётся периода с 2020 по 2023 год.