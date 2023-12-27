Херсон, 27 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В Херсонской области нарастят производство яиц и построят новые птицефабрики. Как заявил 27 декабря губернатор области Владимир Сальдо, чтобы полностью удовлетворять спрос, необходимы новые мощности.

Petrov Sergey/Global Look Press

Глава региона напомнил, что неподалёку от Херсона располагалась крупная птицефабрика, во времена работы которой не возникало никаких ценовых вопросов.

«Цены на яйца могли подняться только перед рождественскими праздниками или Пасхой, тогда спрос на них резко прыгал вверх», — рассказал губернатор в интервью Херсонскому агентству новостей.

Сальдо отметил, что невозможно говорить о полноценной работе рыночной экономики в условиях ведения боевых действий, поэтому приходится вмешиваться в ценообразование, в первую очередь, как подчеркнул губернатор, в интересах жителей.

«В условиях недобросовестной конкуренции производители начинают поднимать цены даже где их можно не поднимать. Мы имеем право в условиях закона о военном положении регулировать цены, и мы, конечно, их удерживаем. Но когда начнёт возвращаться рыночная экономика, конечно, необходимость во вмешательстве со стороны государства отпадёт», — резюмировал глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата от 9 декабря, яйца подорожали в разных регионах России в пределах от 10 до почти 30%. С начала 2023 года при этом подорожание достигло 36,5%, в годовом выражении в ноябре продукт подорожал на 40,3%. 1 декабря, Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам ограничить наценку на яйца на уровне не более 5%. Во время пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил рост цен сбоем в работе правительства и извинился за это. После этого министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев заявил о работе над стабилизацией цен на яйца.