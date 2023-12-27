Москва, 27 декабря, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что нужно низко поклониться учителям, воспитавшим героев спецоперации. Об этом он заявил 27 декабря на заседании Госсовета в Кремле.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин

«Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, сражающихся на передовой. Учителя их вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», — сказал глава государства.

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Путин передал учителям самые тёплые слова благодарности, в особенности, тем из них, кто посвящает учению всю жизнь. Именно в честь учителей уходящий 2023 год объявили Годом педагога и наставника, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, во время заседания Путин назвал важнейшим вопрос оплаты труда педагогов. Российский лидер заявил, что необходимо делать механизмы оплаты труда педагогов более справедливыми и заметно увеличивать доходы учителей в регионах, где они сейчас ниже.

Помимо этого глава государства предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».