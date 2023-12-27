Москва, 27 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву подозревают в неуплате налогов на сумму 137 млн рублей. Такая задолженность образовалась у неё перед Федеральной налоговой службой за три года — с 2020 по 2022 год.

Кадр из видео Анастасия Ивлеева

Источник сообщил, что Ивлеева могла использовать такую же схему, которую применяла блогерша Валерия Чекалина (Лерчек).

Ивлеева использовала схему дробления бизнеса и занижала полученные доходы. Она оказывала одни и те же услуги в статусе индивидуального предпринимателя и через компанию «Ивлеева Продакшн». При этом блогер применяла упрощенную систему налогообложения. Таким образом Ивлеева не допускала увеличение дохода, ей не нужно было переходить на систему с более высокой ставкой, сообщило РБК.

В марте следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной и её мужа. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год, получив средства от предоставления услуг по реализации фитнес-марафонов в большем размере.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Она коснётся периода с 2020 по 2023 год.

Это не первая проверка в отношении блогерши со стороны налоговых органов. В мае специалисты ФНС проверяли законность уплаты ею налогов при получении дохода от рекламы и других видов деятельности. Налоговики запросили информацию у всех контрагентов по сделкам от более 20 рекламных агентств, которые работали с Ивлеевой в 2020–2022 годах.

Ивлеева должна была погасить задолженность, но так этого и не сделала. Теперь ФНС установит правильность исчисления и сроки уплаты налогов блогера.

Руководитель ФНС Даниил Егоров заявил, что проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса». Он указал на то, что политических причин для проверок блогеров не было, в их отношении проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов.