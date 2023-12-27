Москва, 27 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в беседе с 11-летним Никитой, поучаствовавшим в «Ёлке желаний», заявил, что победы нужны всем. Ребёнок пожелал главе государства удачи и поздравил с наступающим праздником, и Путин пожелал ему того же.

Кадр из видео

Никита пожелал российскому лидеру всяческих побед.

«Спасибо за такое пожелание, нам всем нужны победы. Тебе — в том, чем ты занимаешься, твоей сестре, маме, папе, ну и нам всем. Это хорошее пожелание», — ответил глава государства.

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Никита учится в пятом классе и в музыкальной школе по классу «Кларнет», интересуется историей и любит аудиокниги. Участвовал в конкурсе «Редкий Фестиваль» Международного Многожанрового Фестиваля и получил диплом I степени в номинации «Инструментальное творчество» за игру на блокфлейте. Желание Никиты — побывать в Эрмитаже. Об этом он подумал, когда слушал аудиокнигу «Невероятные приключения Брыся» и проникся описаниями музея. У Никиты — мышечная дистрофия Дюшенна.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Путин прервал заседание Совета по реализации национальных проектов и исполнил одно из детских желаний. Глава государства заявил, что должен отлучиться, чтобы посмотреть, «как идут дела» у Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Вместе с известной ведущей Первого канала Екатериной Андреевой школьница записала подводку в виртуальной студии, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями девочка поделилась с президентом.