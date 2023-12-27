Будапешт, 27 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Время для встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским ещё не настало, хотя работа над подготовкой к таким переговорам идёт, заявил 27 декабря заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в интервью изданию Magyar Nemzet.

SOPA Images/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

На вопрос о том, есть ли шанс у Зеленского встретиться с Орбаном, дипломат сообщил, что в Будапеште обсуждают необходимость рассматривать важные вопросы на самом высоком уровне. Он рассказал, что Киеву поставили условие: сначала нужно договориться, как урегулировать спорные вопросы за столом переговоров.

«Мы ещё не дошли до этого, поэтому встреча не своевременна, но мы над этим работаем. Украинцы только что предприняли некоторые шаги, чтобы загладить наши обиды», — сказал Мадьяр.

Орбан 21 декабря заявил, что принял приглашение Зеленского провести встречу «в какой-то момент в будущем». Венгерский премьер-министр уточнил, что тему гипотетической встречи пока не определили.

Небольшой разговор Орбана и Зеленского состоялся 10 декабря в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. После этого пресс-секретарь Орбана Берталана Хаваши заявил, что премьер-министр и Зеленский говорили на тему вступления Украины в Европейский союз.

Орбан 13 декабря заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС. По его словам, если Киев примут в Евросоюз, это станет ужасной ошибкой.