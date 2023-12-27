Москва, 27 декабря, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Закредитованность российского населения выросла очень сильно, что вынуждает Банк России принимать меры к снижению системных рисков, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Об этом он заявил 27 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее Центральный банк РФ решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

По мнению Перепелицы, регулятор поступает совершенно правильно, снижая системные риски, так как уровень закредитованности населения значительно вырос. Запланированное ужесточение снизит процент одобрения выдаваемых ипотечных кредитов. Как следствие, население постарается получить максимум одобренных кредитов до момента вступления в силу новых требований, после чего спрос на ипотечные продукты ожидаемо снизится.

Экономист полагает, что рынок жилья ответит на это снижением цен на вторичное жильё и снижением темпов ввода в эксплуатацию новостроек.

«⁠В настоящее время закредитованность населения достаточно высокая. Количество заёмщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля. Как отмечается в обзоре регулятора, только один кредит в банке за последние полтора года стабильно имеют около 21 млн россиян. Всего в России насчитывалось 42,5 млн банковских заёмщиков, то есть тех из них, кто имеет три кредита и больше, — более 25%», — рассказал Перепелица.

С ним согласился руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, который полагает, что Банк России вполне оправданно беспокоится по поводу снижения рисков и повышения устойчивости финансовой системы.

«Повышение надбавок должно привести к улучшению качества кредитного портфеля, снижению уровня просрочки выплат и дефолтов заёмщиков. Но есть и оборотная сторона, которая негативно воспринимается в российском обществе — снижение доступности льготной ипотеки, а значит, и получения государственной поддержки, которая, по мнению граждан, должна распределяться по всем нуждающимся», — объяснил Цыганов.

Поэтому, как полагает экономист, можно и нужно предложить и иные формы поддержки, не связанные с кредитованием напрямую. Например, компенсацию части арендных платежей в случае накопления средств на первый взнос.

«Снижение объёмов выдачи ипотеки не обязательно приведёт к снижению цен на рынке недвижимости. Могут появиться предложения к застройщикам поучаствовать в компенсации части ипотечной ставки, что простимулирует продажи и поддержит спрос за счёт части прибыли или подорожания квадратного метра», — предположил Цыганов.

В свою очередь, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко обратила внимание на то, что большая часть населения РФ в настоящее время имеет более одного кредитного продукта, что создаёт ипотечный пузырь в банковском секторе, а также увеличивает долговую нагрузку каждого домохозяйства.

Кроме того, растущее количество выданных кредитов приводит к резкому росту цен на рынке недвижимости, а также разгоняет инфляцию, чего в нынешних условиях нельзя допустить, так как уровень инфляции сейчас уже достаточно высокий и составляет 7,5%.

«Но есть другая проблема. Если сократится количество ипотечного кредитования, то соответственно сократится и число проданных квартир от застройщиков, что неблагоприятно скажется на их финансовом состоянии, и возможны даже банкротства», — сказала Коваленко.

По её мнению, до 1 марта 2024 года стоит ждать ещё одного всплеска взятий ипотечных кредитов, несмотря на высокую ставку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ЦБ РФ, в стране наблюдается заметное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании на фоне быстрого роста числа выдаваемых кредитов. Доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале она составила 47%.

До этого появилась информация, что кредитный портфель жителей РФ за десять месяцев 2023 года вырос на 6 трлн рублей и на начало ноября достиг рекордных 34,8 трлн рублей.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что несмотря на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, она не станет чем-то необычным.