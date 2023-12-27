Владивосток, 27 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В посёлке Ливадия в Приморском крае родители возмутились тем, что роль Снегурочки на детском утреннике исполнял учитель физкультуры. Одна из матерей попросила прокуратуру обратить внимание на прошедший в школе №26 праздник. Об этом сообщил Telegram-канал «Владивосток № 1».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Прошу прокуратуру обратить внимание на утренник в школе 26 (п. Ливадия). О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?», — заявила родительница.

Позже появился комментарий администрации школы. В учебном заведении извинились и признали, что не предусмотрели, что это может вызвать «такой негативный отклик».

«Учитель физкультуры, переодетый в Снегурочку, как во всеми любимом мультфильме «Ну, погоди!» поздравил детей с наступающим Новым Годом», — написало руководство начальной школы.

По его словам, оно не преследовало никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия, добавив, что в школе есть традиция, когда учителя и дети приходят в карнавальных костюмах в преддверии новогодних праздников.

Как сообщало 14 сентября ИА Регнум, в Бельгии резкую критику родителей вызвало введение в школе нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Как результат — в городе Шарлеруа в ночное время подожгли здания четырёх школ. На их стенах красовались надписи: «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Новый предмет в бельгийских школах ввели с 2023 года, он рассчитан на учащихся в возрасте 11–12 и 15–16 лет. Предполагается, что образовательный курс ответит на вопросы подростков на деликатные темы.