Якутск, 27 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского не будет менять название ради того, чтобы изменить аббревиатуру «ЯГОМИК», заявил 27 декабря «КП-Якутия» директор музея Николай Бугаев.

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Он рассказал, что у учреждения два равнозначных названия, второе — «Якутский музей». Его приняли во время ребрединга, но и от первого не стали отказываться.

«А что касается аббревиатуры — мы ведь её уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем «Якутский музей», — сказал он.

При этом Бугаев положительно отнёсся к шумихе с названием. Он сообщил, что ему уже звонили от разных федеральных СМИ, а дополнительная слава на руку музею.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму 11 октября внесли на рассмотрение законопроект о запрете названий населённых пунктов, если их могут посчитать оскорбительными. Его авторы инициативы заявили, что есть сотни топонимов, которые могут унижать достоинство тех, кто живёт в этих населённых пунктах.

Глава администрации деревни Шалава и Великосельского поселения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области Виталий Водопьянов, комментируя эту инициативу, призвал оказывать реальную помощь деревням. Он заявил, что ни разу не слышал жалоб на название от жителей.