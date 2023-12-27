Москва, 27 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В рамках стратегического направления «Камчатская рыба» в торговую сеть «Перекресток» начались прямые поставки дальневосточной рыбы. Теперь во всех супермаркетах сети доступно несколько сортов свежей рыбы и икры, выловленных на Северо-Востоке России.

Пресс-служба Х5 Group «Перекресток» запустил прямые поставки рыбы с Дальнего Востока

«Перекресток» будет закупать свежую рыбу и икру напрямую у рыбодобывающих предприятий, что снизит наценку. Проект предусматривает сокращение цепочки поставок от камчатских рыбаков до ритейлеров, усиление контроля качества поставляемой рыбной продукции, включая этапы транспортировки, и хранения с соблюдением «холодовой цепи». В итоге подход повысит доступность российской рыбы.

«Мы заинтересованы в максимальном сокращении цепочки поставок и нацелены работать напрямую с производителем. Такой формат позволит нам обеспечить лучшее качество и доступные цены для наших покупателей», — прокомментировала директор категорий фрукты, овощи и ультра-фреш торговой сети «Перекрёсток» Александра Сухарева. По её словам, торговая сеть рассчитывает на расширение ассортимента.

Ранее в рамках Восточного экономического форума Х5 Group заключила четырёхстороннее бессрочное соглашение об участии в пилотном проекте с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Камчатского края и общественной организацией «Рыбный союз России».