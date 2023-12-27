Москва, 27 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В возрасте 50 лет умер сооснователь группы «Смысловые галлюцинации», музыкант Александр Колбасов. Об этом стало известно 27 декабря из поста его друга Владимира Бурдина в соцсети VK.

«Вчера умер Саша Колбасов, гитарист, басист и автор песен «Глюков», а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Колбасов тяжело болел и недавно выписался из больницы. У него остались жена и маленький ребенок.

Колбасов был одним из самых первых участников группы «Смысловые галлюцинации», играл в оригинальном составе на гитаре в период 1989–1993 годов.