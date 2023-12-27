Москва, 27 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Отец известной блогерши Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг «голой» вечеринки, заступившись за дочь, сообщил 27 декабря Daily Storm.

Bulkin Sergey/Global Look Press Анастасия Ивлеева

«Она — ребёнок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так!» — сказал в беседе отец Ивлеевой.

Он также отметил, что Ивлеева не уезжает из России, и ведёт дела и бизнес в стране. При этом отец блогерши призвал перенаправить внимание с его дочери на журналистку Ксению Собчак.

Отец Ивлеевой заявил, что давно не общался с дочерью. По его словам, она от него отказалась, поэтому он не в курсе, как у блогера обстоят дела. Однако отец отметил, что всегда будет её поддерживать.

Устроенная Настей Ивлеевой «голая» вечеринка прошла в московском клубе Mutabor 20 декабря. Дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Гостями вечера стали многие звёзды шоу-бизнеса. Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. Многим звездам эстрады, замеченным на вечеринке пришлось объясняться.

В отношении Ивлеевой Федеральная налоговая служба организовала выездную проверку. ФНС установит правильность исчисления и сроки уплаты налогов блогера в период с 2020 по 2023 год.

Стало известно, что МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров бренда. Певцу Филиппу Киркорову объявили бойкот на российском телевидении, народного артиста вырежут из новогодних эфиров. Из передач также могут вырезать певицу Лолиту.