Киев, 27 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе во время саммита НАТО, прошедшем в Вильнюсе, разрешили сесть рядом с делегациями Великобритании и Турции. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

МИД Украины

По словам министра, он отправился на привычное место для гостей альянса, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал ему идти к представителям стран, входящих в блок.

«Мне сказали посидеть на стуле между Британией и Турцией, а не там, где обычно сидят гости. Столтенберг сказал мне, что теперь моё место там», — похвастался Кулеба.

Министр уверен, что таким образом ему дали понять будто он равный с полноценными членами НАТО.

Саммит «Украина-НАТО» состоялся в конце ноября. Его участники традиционно пообещали помогать Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Кулеба 11 декабря заявил, что готов «попрыгать и сплясать», если это поможет Украине стать членом ЕС. Он подчеркнул, что Киев выполняет всё, что потребует Брюссель.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет будущего. Он указал на то, что в этой стране нет своей базы, идеологии, промышленности и денег.