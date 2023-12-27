Москва, 27 декабря, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Есть сразу несколько причин для того, чтобы отказаться от употребления алкоголя. Так, у человека улучшится здоровье. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило ETNT.

Elena Mayorova/Global Look Press

При этом употребление алкогольных напитков, напротив, грозит гипертонией, инсультом, ишемической болезнью и другими проблемами с сердцем, влияет на печень и поджелудочную железу.

Выпивка не имеет никакой питательной ценности, но пробуждает сильный аппетит. Также отказ от спиртного улучшит сон и иммунитет, который спиртное подавляет, делая человека более восприимчивым к болезням и инфекциям.

Кроме того, у человека улучшится психическое здоровье, так как отказ от алкоголя может уменьшить проявления тревоги и депрессии, а также улучшить настроение и когнитивные функции.

Как сообщало ИА Регнум, завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов рассказал, что алкогольная зависимость — психоинфекционная болезнь, которой могут «заразиться» здоровые люди. Он пояснил, что в формировании алкогольной зависимости участвует механизм так называемого индуцированного психоза. Это психическое расстройство, вызванное бредовым содержанием мышления другого человека, с которым пациент тесно общается.

Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что употребление алкоголя и фастфуда приводит к энергодефициту.

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова предупредил, что коктейли — это самые опасные для печени алкогольные напитки, поскольку в них содержится много сахара, химических консервантов и вредных красителей. Он добавил, что злоупотребить ликёрами достаточно легко, ведь они очень приятные на вкус и легко пьются, что усиливает опасность от их употребления.