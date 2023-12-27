Стокгольм, 27 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Совет по шведскому языку внёс в нормативный словарь 34 новых слова, среди которых «корановый кризис» и «киберустойчивость» — способность противостоять кибератакам, сообщила газета Spraktidningen.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новые слова затронули такие темы как инфляция, климатические споры, конфликт на Украине, развитие искусственного интеллекта и прокатившуюся волну насилия.

«Серия громких осквернений Корана спровоцировала «кризис Корана» — политически чувствительную ситуацию, когда некоторые рассматривали сожжение Корана как повод для нападения на шведские интересы или бойкота шведской продукции. В социальных дебатах всё чаще подчеркивается важность киберустойчивости, способности противостоять ИТ-атакам со стороны иностранной державы», — пояснил представитель языкового совета Ола Карлссон.

Вместе с этими словами в употребление в шведском языке вошли такие, как «ИИ-клонированный» (размноженный при помощи технологий искусственного интеллекта), «деинфлуэнсинг» (призыв отказать от покупки каких-либо товаров и услуг), «ДНК-паспорт» (документ с важной генетической информацией о человеке), «тссс-деньги» (плата за молчание), «разовый сменщик» (наёмник, выполняющий за плату преступление), а также «зелёный колониализм» (эксплуатация природных ресурсов для продвижения целей устойчивого развития), «лонгтермизм» (этическая позиция, при которой человек учитывает последствия своего решения не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе) и «токсичная позитивность» (позитивное мышление, исключающее негативные мысли).

Полиция Стокгольма 28 июня, в исламский праздник Курбан-байрам, разрешила проведение акции по сожжению Корана — одной из многих в королевстве в этом году. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде. Организатор акций Салван Момика подал 12 заявок на новые аналогичные мероприятия.

Как передавало 15 ноября ИА Регнум, Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «галлюцинировать» главным словом 2023 года. Это слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта. По определению словаря, этот термин — произведение ИИ «ложной информации». Глагол стал одним из многих слов, которые в 2023 году обрели дополнительные значения по причине развития ИИ.